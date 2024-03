Kommentar zu Kottüten: Ja, Hundehaufen gehören auch in Genthin in Tüten!

Genthin - Wir alle haben schon viel von bürokratischem Sinn oder Unsinn gehört, gelesen oder auch selbst erlebt. Aber dass eine Tüte den „Ermessensspielraum“ von Hundehaltern unzulässig einschränken soll, toppt das Ganze noch einmal. Nirgendwo - ich meine sogar auf der ganzen Welt - wird an der Tüte als Transportmittel gezweifelt, nur in Genthin soll ihr universeller Charakter dafür nicht genügen. Klar, man kann trefflich darüber streiten, ob eine Mitführungspflicht - von was auch immer - für Hundehalter beim Gassigehen sinnvoll ist, wenn keiner da ist, der die Umsetzung dessen kontrollieren kann. Eines aber ist klar: stinkende Haufen anfassen - wenn man schon muss - und dann wegtragen, das kann man mittels Tüte am allerbesten. Mit Abstand!