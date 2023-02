Ende Februar 2023 entfällt die Regelung, wonach für Besucher in Pflegeheimen und Krankenhäusern notwendige Corona-Tests kostenfrei sind. Dazu ein Kommentar.

Foto: vs

Genthin - Eines vorab: Bei dem Thema bin ich befangen. Ich zähle zu den vielen Menschen im Land, die Woche für Woche nicht nur Zeit darin investieren, einen lieben Verwandten in einem Seniorenheim zu besuchen, vorab mich in einer Teststation einzufinden, mindestens 15 Minuten auf das Ergebnis zu warten, um dann Zugang zur Einrichtung zu bekommen. Das machen alle Betroffenen gern, wie ich aus vielen Gesprächen weiß. Und ja, der Aufwand steht meistens in keinem Verhältnis. Etwa wenn der Bewohner/Patient keinen guten Tag hat, man selbst eher gehetzt als entspannt ist. Etwa, weil das Kind früher aus der Kita abgeholt werden muss, da wegen Personalausfall die Betreuungszeit gekürzt wurde. Oder es bei der Arbeit länger dauert.