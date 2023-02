Der Langmut der Genthiner Vereine ist zu bewundern. Immer noch haben sie die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie das Stadtkulturhaus bald wieder nutzen können. Die ihnen bereits seit der Schließung Ende 2020 gemacht wird. Nur: Wirklich Substanzielles ist seitdem nicht passiert. Weder der proklamierte Rückkauf durch die QSG, noch der Beginn der Umbauarbeiten, um die Brandschutzmängel zu beseitigen. Dabei haben die Vereine selbst mit ihrer Unterschriftenaktion einst dafür gesorgt, dass das Stadtkulturhaus und nicht eine multifunktional umzubauende Sporthalle an der Berliner Chaussee als größere Veranstaltungsstätte in Genthin im Fokus bleibt. Auch die Stadtverwaltung hatte einen tragfähig erscheinenden Konzept-Entwurf zum Kauf und zur weiteren Betreibung des Hauses in Eigenregie vorgelegt. Dem der Stadtrat aber eine Abfuhr erteilte. Wenn aber jetzt nicht endlich einmal Klarheit geschaffen wird, dann, so steht zu befürchten, stirbt die sprichwörtliche Hoffnung in diesem Fall tatsächlich einmal zuletzt.