Stellen Sie sich vor, eine Kleinstadt in Sachsen-Anhalt hat die Chance aufzusteigen. Aber kaum jemand in dieser Stadt weiß, wie er mit dieser Botschaft umgehen soll. Glauben Sie nicht? Ist aber offenbar so in Genthin. Freilich müsste man dazu mit einem raumplanerischen Begriff wie Mittelzentrum auch etwas anzufangen wissen. Und wenn noch nicht, sollte man sich dieses Wissen schleunigst aneignen. Nicht unbedingt der einfache Genthiner Bürger, aber jene in Stadtverwaltung und Politik schon. Während andere Kleinstädte alles mobilisieren, was geht, um mit einem Schlag zu sehr viel mehr Geld vom Land als bisher zu kommen, tut man in Genthin – nix. Glaubt man wirklich, dass man mit Abwarten und Tee trinken hier weiter kommt? Solch eine Haltung ist fatal. Und kann der Stadt viel Schaden zufügen. Das steht fest.