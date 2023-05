Kommentar zur geschlossenen Radiologie in Genthin: Weltreise für ein Röntgenbild

Foto: vs

Genthin - Diese Vorstellung kann einem wirklich Angst machen: Ein Unfall, Arm, Bein oder auch am Kopf ist man verletzt, die Schmerzen höllisch. Zum Hausarzt schafft man es noch. Aber dann: Ein Röntgenbild ist für die weitere Behandlung unerlässlich. Eine kleine Weltreise steht nun an, wenn man Genthiner ist. Die einstige Radiologische Praxis hat ja Ende Februar 2023 überraschen dicht gemacht. Was selbst den Amtsarzt des Jerichower Landes Dr. Henning Preisler, der ja einiges gewöhnt sein muss, umtreibt.