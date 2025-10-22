Dank neuem Beteiligungsgesetz steigen die jährlichen Einnahmen für die Kommune auf fast 200.000 Euro. Noch laufen Vorbereitungen - Baubeginn wohl 2027.

Kontrovers diskutierter Solarpark bei Parchen: Das sind die Vorteile für Stadt und Einwohner

In Parchen soll auf mehr als 50 Hektar eine Solarfläche entstehen.

Parchen - Der Stadtrat von Genthin hat den Weg für das Solarprojekt der Firma CCE Sonnenernte endgültig freigemacht. Das Unternehmen will südlich von Parchen eine rund 60 Megawatt starke Photovoltaikanlage auf etwas mehr als 50 Hektar errichten. Nach der knappen Entscheidung im Stadtrat, gibt es nun erste gute Nachrichten.