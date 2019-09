Aus Genthins Partnerstadt Datteln kommt das Dattelner Elternorchester (DEO).

Genthin/Datteln l In Datteln wird geprobt. Denn in wenigen Wochen wollen die Mitglieder des Dattelner Elternorchesters (DEO) beim Blasmusikfest in Genthin auftreten. „Wir freuen uns bereits auf den Besuch, denn in dieser Form gab es so etwas noch nie“, sagt Dieter Sonntag, Diplom-Orchestermusiker und seit 20 Jahren Orchesterleiter des DEO. Sein Ensemble kann auf eine lange Geschichte zurückblicken.

Orchester besteht seit 36 Jahren

Im Sommer 1983 taten sich Eltern, deren Kinder im Jugendorchester der Musikschule spielten, zusammen, um die Instrumente ihrer Kinder zu erlernen. „Es war einer der seltenen Fälle, wo nicht die Eltern das Interesse an einer Sache bei ihren Kindern geweckt haben, sondern es genau umgekehrt war – die Kinder brachten ihre Eltern zur Musik.“

Das Elternorchester entstand und trat zu Weihnachten 1983 zum ersten Mal öffentlich auf. Die Leitung des neuen Orchesters übernahm Johann Becker, der damals auch das Jugendorchester leitete. Aus den ursprünglich sieben, acht Musikern, die Trompete, Saxofon, Posaune, Tuba, Schlagzeug, Klarinette und Querflöte spielten, wurden schnell mehr Mitglieder, sodass Anzahl und Stimmlagen der Instrumente erweitert werden konnten.

Mehr als 50 Mitglieder

„Heute sind wir schon lange keine Eltern mehr, sondern eigentlich Großeltern“, blickt Sonntag humorvoll auf das fortschreitende Alter seiner Mitglieder. Zurzeit zählt das Orchester 53 aktive Mitglieder. Es gibt jugendliche Musiker, aber einige Mitglieder sind sogar schon über 80 Jahre alt.

Musikalisch ist das Dattelner Elternorchester breit aufgestellt. Das Repertoire reicht von Musical- und Operettenmelodien über Filmmusik, Schlager und einem gelegentlichen Marsch bis zu Rock, Pop und Swing. Regelmäßig ist das DEO in Datteln zu erleben. Zu den festen Auftritten gehören ein Konzert am 1. Mai am Schiffermast am Kanal, sowie das Jahreskonzert in der Stadthalle.

Konzert in Fußgängerzone

„Es gibt auch eine besondere Tradition, wir spielen im Sommer ein Konzert in der Fußgängerzone der Dattelner Innenstadt“, macht Dieter Sonntag aufmerksam. Nicht nur die Musik, sondern auch die Geselligkeit liegt den Musikern am Herzen.

So spielen sie regelmäßig bei den Geburtstagen der anderen Orchestermitglieder auf und unternehmen gemeinsame Fahrten. Diese führten sie zum Beispiel in die englische Partnerstadt Cannock und nach Südfrankreich. „In diesem Jahr haben wir gesagt, wir wollen unsere Partnerstadt Genthin besuchen.“

Nach einigen Vorbereitungen, etwa bei Besuchen des Genthiner Bürgermeisters und Vertretern verschiedener Genthiner Stadtratsfraktionen, wurde die Idee eines gemeinsamen Konzertes mit Genthiner und Tucheimer Orchestern entwickelt. Gemeinsam heißt in diesem Falle, sogar in einem Ensemble. „Wir können unser Orchester nicht in vollzähliger Besetzung mitnehmen, daher werden wir uns für den Auftritt Genthiner Musiker sozusagen ausborgen“, kündigt Dieter Sonntag an.

Genthiner werden "geborgt"

Mit den Dattelnern werden zwei Mitglieder aus dem Musik-Express und vier aus dem Blasorchester auf der Bühne spielen. Diese beiden Ensembles, wie auch die Original Fienerländer Musikanten, werden auch eigene Programmteile bestreiten. Dadurch sollen die Zuhörer im Stadtkulturhaus ein breites musikalisches Spektrum geboten bekommen. Insgesamt ist ein rund vierstündiges Programm geplant, das am 13. Oktober um 14 Uhr beginnt.

Karten sind in der Touristinformation Genthin, Dattelner Str. 1, 39307 Genthin, erhältlich.