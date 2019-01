Zum Jubiläum des Genthiner Jugendhauses Thomas Morus gab Musiker Robby Schulze ein Konzert.

Genthin l Zurück an alter Wirkungsstätte war in dieser Woche Sänger Robby Schulze mit seinem Konzert im Jugendhaus Thomas Morus. Der gebürtige Genthiner hat beste Erinnerungen an das Jugendhaus, war er doch früher selbst regelmäßiger Besucher der Einrichtung.

Star des Abends

„Er war insgesamt 574 Tage bei uns“, hatte der frühere Leiter Bernd Neumann einst gezählt. Zwischendurch stand Schulze damit auf Platz 75 in der ewigen Besucher-Bestenliste. Kein Wunder also, dass der aktuelle Jugendhaus-Leiter Ronny Harzendorf den Musiker als „Stargast des Abends“ ankündigte.

Ganz locker habe er Robby am Rande seines Auftritts auf dem Genthiner Weihnachtsmarkt angesprochen und ihn eingeladen. „Das hat ganz problemlos geklappt“, freute sich Harzendorf. Denn für Schulze war der Auftritt Ehrensache, hängt sein Herz doch immer noch an Genthin. „Meine ersten musikalischen Gehversuche im Probenraum im Keller, der erste Kuss vor der Tür des Morushauses, dass vergisst man nicht“, erzählte Schulze.

Gesang zur Gitarre

Im Programm hatte er aus Anlass des 25. Geburtstages des Hauses den Titel „So schön, hier bei euch zu sein“. Das Lied hatte der 33-Jährige vor einigen Jahren gemeinsam mit Kindern der Uhlandschule gesungen, von denen heute einige ebenfalls regelmäßige Besucher des Jugendhauses sind. Schulze präsentierte zur Gitarrenbegleitung eine Auswahl seiner in Genthin bekannten Titel wie „Bodys moving“ oder „Something impossible“.

Beim Lied „Ich will ans Meer“ sorgte er mithilfe des Publikums, das Meeresrauschen und Möwenlaute imitierte, für maritime Stimmung. Die Atmosphäre begeisterte die zahlreichen Zuhörer so sehr, dass zwischendurch einige Zugabe-Rufe ertönten. „Ich bin doch noch gar nicht fertig“, schmunzelte schulze und hatte noch einige Coverversionen der Gruppen „Kings of Leon“ und „Coldplay“ im Gepäck. Gehen lassen wollten die Genthiner ihren Robby am Ende fast nicht, sang der doch zwischendurch passenderweise „I don‘t let you go“.

Am Ende ließen die Besucher den Sänger doch ziehen – in Richtung Brandenburg, wo er heute mit seiner Frau lebt und in Richtung des nächsten Auftrittes. Der findet am Sonnabend im Hotel/Restaurant zum Rittmeister in Kemnitz/Werder kurz vor den Toren Potsdams statt. Beginn ist um 19 Uhr. Reservierungen sind unter Telefon 03327/46 46 möglich.