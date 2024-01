Musik-Liebhaber erwarten in Jerichow schon im ersten Halbjahr 2024 einige Höhepunkte.

Konzert-Saison im Kloster startet am 3. März

Ein Wiedersehen mit Tenor Björn Casapietra gibt es am 19. April in Jerichow.

Jerichow - Nach dem Neujahrskonzert mit dem Magdeburger Rossini-Quartett werden die Konzerte und die Jerichower Sommermusiken am Sonntag, 3. März, um 16 Uhr mit einem Auftritt des Duos „Westklang“ fortgesetzt.

Das Künstlerduo wird sein neues Programm „Caprichos de Goya“ präsentieren.

Pianistin spielt Goldberg-Variationen

Mit Mandoline und Gitarre werden Daniel Ahlert und Nicola Yasmin Storck das Publikum auf eine musikalische und künstlerische Reise nach Spanien mitnehmen.

Den Ausgangspunkt dieser Reise nach Spanien bildet der Radierzyklus „Los Caprichos“ des spanischen Malers Francisco de Goya. Seit seiner Entstehung in den Jahren 1797 bis 1799 hat das satirische Meisterwerk zahlreiche Musiker angeregt, die Bildersprache Goyas zu vertonen.

Das Konzert des Duos Westklang musste im September letzten Jahres aus organisatorischen Gründen verschoben werden und wird jetzt wie angekündigt nachgeholt.

Als ein Höhepunkt in den Jerichower Sommermusiken erwartet die Musikfreunde ein Konzert mit der international renommierten Pianistin Ranga Schirmer am Sonntag, 12. Mai, um 16 Uhr in der Klosterkirche.

Ranga Schirmer wird Bachs Goldberg-Variantionen präsentieren, ein Werk, das als Schlüsselkomposition des Barock und als eine Herausforderung für jeden Pianisten gilt.

Ragna Schirmer wird die von Bach vorgesehene Ausführung des Werkes auf einem zweimanualigen Cembalo auf einem modernen Flügel interpretieren.

Wiedersehen mit Björn Casapietra

Außerhalb der Sommermusiken wird der Tenor Björn Casapietra am Freitag, 19. April, um 19 Uhr im Kloster Jerichow ein Konzert geben. Casapietra gastierte bereits mehrfach in der Elbestadt und feierte hier große Erfolge.