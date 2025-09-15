Das größte Klassikkonzert Genthins steigt am 2. Oktober. Dann tritt der Kammerchor Porta Westfalica in der evangelischen Kirche auf.

Genthin - Das Festkonzert zum Tag der Deutschen Einheit in Genthin steht bevor. Die Organisatoren Marina Conradi und Volker Bauer rühren bereits eifrig die Werbetrommel. Das größte Klassikkonzert in Genthin verspricht am Donnerstag, 2. Oktober, ein kulturelles Glanzlicht zu werden. Um 19 Uhr geht es in der St. Trinitatis Kirche los.

Die diesjährige Ausgabe setzt auf große Werke der Musikgeschichte. Eröffnet wird der Abend mit Antonio Vivaldis „Magnificat“, bevor mit Johann Sebastian Bachs Doppelkonzert für zwei Violinen eines der beliebtesten Barockwerke erklingt. Nach einer Ansprache von Pfarrerin Beate Eisert steht Joseph Haydns „Nelsonmesse“ im Mittelpunkt, ein monumentales Werk voller Ausdruckskraft, das seit Jahrhunderten Zuhörerinnen und Zuhörer begeistert. Den feierlichen Ausklang bildet das gemeinsame Singen des Friedensliedes „Dona nobis pacem“.

Lange Liste von Mitwirkenden in Genthin

Die Liste der Mitwirkenden ist beeindruckend: Neben dem Kammerchor Porta Westfalica treten Solisten wie Franziska Stürzel (Sopran), Merle Dräger (Alt), Jonathan Dräger (Tenor) und Tom Kessler (Bass) auf. An den Violinen musizieren Olaf Kindt und Berit Coender, ergänzt von Mercan Demirkanli an der Flöte. Begleitet werden sie von der Norddeutschen Camerata und der Hamburger Camerata. Am Dirigentenpult steht Georg Kindt, Gründer und musikalischer Leiter des Kammerchores, der das rund 40-köpfige Ensemble seit 1988 prägt.

Dass das Konzert in Genthin stattfinden kann, ist nicht zuletzt dem Engagement zahlreicher Unterstützer aus Wirtschaft und Landkreis zu verdanken. Im kommenden Jahr wird das Konzert auf den 3. Oktober verlegt und am Nachmittag stattfinden.

Eintrittskarten sind bereits im Vorverkauf erhältlich: In der Tourist-Information Genthin (Dattelner Straße 1) können Tickets zum Preis von 18 Euro erworben werden, Schüler zahlen 10 Euro. An der Abendkasse kosten Karten 20 Euro.