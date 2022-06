Kosten ausdrücklich erwünscht: Heimatverein Mützel lädt wieder zum Herstellen und Verkosten von Eigenkreationen für den Herbstbrunch ein

Vor drei Jahren gab es in Mützel den ersten Herbstbrunch. Ins Leben gerufen vom Heimatverein Mützel konnte er trotz Corona im vergangenen Jahr zum zweiten Mal stattfinden und 2021 steht nun die dritte Auflage an.

Mützel - Selbstgebackenes Brot und ebensolchen Kuchen will Ramona Zimmermann, Vorsitzende des Heimatvereins Mützel, zur dritten Auflage des Mützeler Herbstbrunches am 17. Oktober selbst beisteuern. Von 10 bis 14 Uhr soll an diesem Tag vor dem Preußenhaus eine kulinarische Oase aufgebaut werden. Die Tische für den Brunch soll reichhaltig gedeckt werden. Mit Selbstgemachtem - das ist die einzige Bedingung. Also mit allem, was aus Früchten und Gemüse aus dem eigenen Garten der Mützeler nach eigenen Rezepturen so alles kreiert werden kann.