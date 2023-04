Genthin - Jeder, der zum SV Chemie Genthin kommt, um in der Gemeinschaft im Verein Sport zu treiben, soll das unter qualifizierter Anleitung tun können. Aber auch beim mit knapp unter 1.000 Mitgliedern größten Sportverein in der Region sind ausgebildete Übungsleiter ein kostbares Gut, das es zu hegen und zu pflegen gilt. Lehrgänge zu Übungsleiterlizenzen aber sind nicht zum Nulltarif zu haben. Also hat der Verein beschlossen: „Wir übernehmen alle Kosten aus der Vereinskasse, die bei der Aus- und Weiterbildung unserer Übungsleiter entstehen. Auch die Kosten für dafür nötige Reisen und Übernachtungen“, so Fritz Mund gegenüber der Volksstimme am Rande der ordentlichen Mitgliederversammlung 2023 im Lindenhof.

