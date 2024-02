Jerichow - „Eigentlich ist es nicht so ganz neu, denn es wurde die Fahne, die ,Die Jungfrauen der Stadt Jerichow’ ihren tapferen Kriegern im Jahre 1871 gestickt hatten, gewendet“, sagt die Heimatvereinsvorsitzende Yvette Below.

Die Rückseite ist in den Hauptfarben weiß und hellgrün zart bestickt und zeigt in einem Medaillon in der Mitte eine junge Frau – die Göttin Germania – die geharnischt gekleidet ist. Krone und Schwert in ihren Händen sind mit Efeulaub umrankt. Dieses Bild umgibt der gestickte Spruch „Gehorsam, Treue, Tapferkeit. Des deutschen Kriegers Ehrenkleid.“

Der Kriegerverein wurde 1870 gegründet zur Unterstützung der Krieger-Familien aus den Kriegen 1864 und 1866 sowie 1870/71. Auf sein Betreiben wurde 1872 ein Kriegerdenkmal vor der Stadtkirche errichtet, das um 1960 beseitigt wurde. Fast jeder Ort in der Region hatte einen solchen Kriegerverein, der in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts der mitgliederstärkste Verein Jerichows war. Es ging ihnen nicht um die Verherrlichung von Krieg, sondern um das Gedenken an jene, die verletzt oder getötet wurden und um deren Familien.

Die Fahne, eine Erinnerung an jene Zeiten, wurde für die Ausstellung sorgsam gereinigt und konservatorisch behandelt, damit sie nicht noch mehr Schaden nimmt, berichtet Yvette Below weiter. Auch sei es wichtig, die Fahne immer mal wieder durch eine andere an dieser Stelle zu ersetzen, damit sie vor dem Verbleichen durch Licht geschützt ist.

Voraussichtlich wird sie im Sommer gegen die Fahne des 1873 gegründeten Bürgervereins Jerichow getauscht.

Die Ausstellung im Kloster Jerichow ist bis einschließlich März dienstags bis sonntags von 10 und 16 Uhr zu besichtigen.