Der Sonntag nächster Woche, 10. Juni, gehört einem kleinen, unentbehrlichen Alltagsgebrauchsgegenstand: dem Kugelschreiber.

Genthin (vs) l Das ist kein Scherz, der 10. Juni wird im Kalender jährlich als Tag des Kugelschreibers ausgewiesen. Nicht ohne Grund. Dieser Tag erinnert an den 10. Juni 1943. An diesem Tag erhielten die aus Ungarn über Frankreich nach Argentinien geflohenen Brüder László und György Bíró das Patent für den Kugelschreiber.

Keine Angst, liebe Leser, Ihnen droht jetzt kein endlos langer historischer Abriss zur Geschichte des Kugelschreibers. Ganz im Gegenteil. Jeder von Ihnen führt wohl täglich den kleinen flinken Schreiber mit sich. Ob in der Akten- oder Handtasche, in der Innentasche eines Jacketts oder etwa in einem Brustbeutel?

Gemeinsam mit Ihnen, liebe Leser, wollen wir dem unermüdlichen Schreibutensil zum 75. Geburtstag gratulieren. Deshalb ist die Genthiner Volksstimme-Redaktion auf der Suche nach kleinen Geschichten und Episoden, die Sie, liebe Leser, mit dem guten alten Kugelschreiber verbinden. Daraus fügt die Redaktion eine kleine Geschichte zum Kuli-Geburtstag zusammen.

Zu kompliziert? Wohl kaum. Besitzen Sie einen Lieblingskuli? Erinnert Sie der Kugelschreiber an ein besonderes Ereignis? Sammeln Sie Kugelschreiber?

Besitzen Sie ein besonders originelles oder gar historisches Exemplar, worauf Sie besonders stolz sind? Haben Sie einen besonderen Tipp parat, um Kugelschreiber-Flecke zu entfernen? Bleiben Sie einem Kugelschreiber treu und wechseln stets die Mienen? Haben sie sich schon einmal die Kleidung richtig mit einem Kugelschreiber versaut?

Wir sind gespannt auf Ihre persönliche „Kugelschreiber-Geschichte“. Sie können sie der Redaktion bis zum Freitag entweder am Lesertelefon unter 03933/87 34 22 oder über Email redaktion.genthin@volksstimme.de mitteilen.