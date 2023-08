Eine Ausstellung führt Nikoline F. Kruse, sie leitet die Künstlerwerkstatt am Schloss Hohenerxleben, in das AWO-Fachkrankenhaus Jerichow. Bei der Vernissage kann die interessierte Öffentlichkeit anspruchsvolle Kunst erleben.

Jerichow - Werke der Künstlerin Nikoline F. Kruse stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung, die am Mittwoch, 23. August, im Haus 6 des AWO-Fachkrankenhauses Jerichow eröffnet wird.

Die Vernissage steht allen Interessenten offen, wirbt die Krankenhausleitung um einen regen Besuch.

Die Ausstellung überschreibt die Künstlerin mit dem Motto: „Alles kann ich verstehen, was in mir ist – und erlösen das, was ich berühre.“ Die Vernissage wird musikalisch begleitet von den Jerichower Saitenspinnern.

Nikoline F. Kruse leitet die Künstlerwerkstatt am Schloss Hohenerxleben bei Staßfurt, wo sie in ihren integrativen Kursen Kinder, Jugendliche und Erwachsene an das kreative Malen heranführt.

Die Bilder ihrer Ausstellung in Jerichow stammen aus unterschiedlichen Schaffensphasen von 1999 bis 2021. Dazu gehören unter anderem Sternen- und Stimmungsbilder sowie Porträts. Zu einigen Bildern entstanden im Malprozess auch Texte und Gedichte, die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sind. Exemplare des Gedichtbandes „Sternenwacht“ werden zudem zum Kauf angeboten.

Nikoline F. Kruse wurde 1970 in Berlin geboren. Als Architekturstudentin entdeckte sie mit 25 Jahren das kreative Malen und Gestalten für sich. Seit 1997 engagiert sie sich in der Schloss Theatrum Herberge Hohenerxleben Stiftung für den Erhalt und Wiederaufbau des 800 Jahre alten Schlosses in Hohenerxleben, für das sie Decken-, Wand- und Fliesenmalereien gestaltet hat. Seit 2021 wirkt sie als Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Nikoline F. Kruse ist als Bühnenbildnerin des im Schloss ansässigen Ensemble Theatrum tätig.

Die freischaffende Künstlerin bringt sich zudem im Raum Aschersleben-Staßfurt mit sozial-innovativen und pädagogischen Projekten ein.