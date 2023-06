Polizei im Jerichower Land Kupferklau in Genthiner Firma: Diebe hinterlassen deutliche Reifen- und Fußspuren

Kupferdiebe haben in der Nacht zu Mittwoch in Genthin zugeschlagen – in großem Stil. Sie entwendeten Kupfer von mehreren Kabeltrommeln. Schaden: mehrere hunderttausend Euro.