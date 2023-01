Läden machen auch in Genthin wegen der krisenhafte Entwicklung dicht

Genthin - Der Einzelhandel bleibt in der Dauerkrise. Erst die Corona-Pandemie, jetzt seit Monaten steigende Energiepreise. Wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ Ende Dezember berichtete, sind allein in den letzten zwei Jahren durch die Pandemie rund 800 Geschäfte in Sachsen-Anhalt verloren gegangen. Vor allem bei den großen Warenhäusern sind die Verluste unübersehbar: Galeria Karstadt Kaufhof, Deutschlands letzter Warenhauskonzern, hat erst in Dessau und jetzt zum Jahresende in Halle seine Türen für immer dicht gemacht. Auch die Zukunft des Standorts Magdeburg ist offen.

