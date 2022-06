Landesiteraturtage 2023: Wenig Interesse an Veranstaltungsmarathon im Jerichower Land

2014 eröffnete der Schriftsteller Wolfgang Rüb aus Naumburg die Landesliteraturtage in Genthin. Damals gab es in der Region rund 130 Veranstaltungen.

Genthin - In diesem Jahr gibt es die Landesliteraturtage in Sachsen-Anhalt seit 25 Jahren. Die Lutherstadt Wittenberg ist in diesem Jahr Ausrichter. Für das kommende Jahr sucht das Land noch Ausrichter. Bereits beworben hat sich der Salzlandkreis. Im Jerichower Land gibt man sich hingegen zurückhaltend.