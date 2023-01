Landrat zu Genthiner Problem: „Nur wenige Abgabestellen betroffen“

So präsentierten sich bis 11. Januar die Altgasacontainer in der Genthiner Bahnhofstraße.

Genthin - Der Landkreis zieht nicht in Betracht, die Entsorgung der Glascontainer in die Hände der Abfallentsorgungsgesellschaft Jerichower Land (AJL) zu legen, die die Container aufstellt und deren Logo auch an ihnen klebt. Das erklärte Landrat Steffen Burchhardt (SPD) in einem Gespräch mit der Volksstimme.