Landtagsmitglied Thomas Staudt (CDU) eröffnet Anlaufstelle in Genthin

Genthin - Der Terminkalender von Thomas Staudt - CDU-Mitglied des Landtages Sachsen-Anhalts - ist wie immer dicht gefüllt. Auch an diesem Freitag, an dem er in Genthin in der Magdeburger Straße 5 sein Bürgerbüro eröffnet. Vor der Büroeröffnung war er schon in der Firma, danach steht der nächste Firmentermin an. „Man muss halt gut organisiert sein, dann schaft man das schon“, sagt der Geschäftsführer eines Malereibetriebes in Tangermünde dazu.