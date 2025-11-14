Informationsveranstaltung zur Modernisierung von Windkraftanlagen findet viel Publikum. Der Genehmigungsantrag für das Repowering soll 2027 gestellt werden. Die Fertigstellung ist für 2031 avisiert.

Wie Hans-Henning Bengsch (r.) aus Kleinwulkow nutzen viele Besucher die Möglichkeit, an Thementischen mit Enertrag-Mitarbeitern über das bevorstehende Projekt bei Redekin ins Gespräch zu kommen.

Redekin - Für die Windenergieanlage bei Redekin wird jetzt ein Repowering-Projekt, eine Modernisierung, angeschoben. Die Enertrag, sie übernimmt im Auftrag des Betreibers die Projektplanung, ging jetzt in einer Informationsveranstaltung im Redekiner Dorfgemeinschaftshaus erstmals mit dem Vorhaben in die Öffentlichkeit.