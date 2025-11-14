weather spruehregen
  4. Alte Windkraftanlagen sollen ersetzt werden: Langsames Herantasten an geplantes Repowering in Redekin

Informationsveranstaltung zur Modernisierung von Windkraftanlagen findet viel Publikum. Der Genehmigungsantrag für das Repowering soll 2027 gestellt werden. Die Fertigstellung ist für 2031 avisiert.

Von Simone Pötschke 14.11.2025, 07:00
Wie Hans-Henning Bengsch (r.)  aus Kleinwulkow nutzen viele Besucher die Möglichkeit, an Thementischen mit Enertrag-Mitarbeitern über das bevorstehende Projekt bei Redekin ins Gespräch zu kommen. Foto: Simone Pötschke

Redekin - Für die Windenergieanlage bei Redekin wird jetzt ein Repowering-Projekt, eine Modernisierung, angeschoben. Die Enertrag, sie übernimmt im Auftrag des Betreibers die Projektplanung, ging jetzt in einer Informationsveranstaltung im Redekiner Dorfgemeinschaftshaus erstmals mit dem Vorhaben in die Öffentlichkeit.