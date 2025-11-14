Alte Windkraftanlagen sollen ersetzt werden Langsames Herantasten an geplantes Repowering in Redekin
Informationsveranstaltung zur Modernisierung von Windkraftanlagen findet viel Publikum. Der Genehmigungsantrag für das Repowering soll 2027 gestellt werden. Die Fertigstellung ist für 2031 avisiert.
14.11.2025, 07:00
Redekin - Für die Windenergieanlage bei Redekin wird jetzt ein Repowering-Projekt, eine Modernisierung, angeschoben. Die Enertrag, sie übernimmt im Auftrag des Betreibers die Projektplanung, ging jetzt in einer Informationsveranstaltung im Redekiner Dorfgemeinschaftshaus erstmals mit dem Vorhaben in die Öffentlichkeit.