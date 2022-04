Läufer: Wie Pflegeheime im Jerichower Land mit Demenzerkrankten umgehen

Jerichow - Eine Heimbewohnerin des Pflegeheimes „Johanniterhaus Genthin-Wald“ verließ kürzlich das Gelände und blieb trotz intensiver Suche verschwunden. Die Fahndung lief mit einem Großaufgebot der Polizei, die mit 80 Beamten, Drohnen und Personensuchhunden die Waldgebiete nördlich von Genthin durchkämmte. Nach drei Tagen wurde die 74-Jährige tot in einem Waldstück aufgefunden. „Der Polizei wurde am Nachmittag eine weibliche, leblose Person im Waldgebiet bei Genthin gemeldet. Anhand der Personenbeschreibung und Bekleidung der Person steht zweifelsfrei fest, dass es sich bei dieser um die vermisste Herma K. handelt“, heißt es später in der Pressemitteilung der Polizei.