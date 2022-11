Leckere Speisen und Sporteinheit zum Gesundheitstag im Genthiner Morus-Haus

Seit 2011 gehört der Gesundheitstag zum Programm im Jugendhaus „Thomas Morus“. Was dabei Appetit macht: die gesunden Sachen selbst zubereiten und in Gemeinschaft verspeisen.

Genthin - Selber zubereiten und in Gemeinschaft am Tisch speisen können macht den besten Appetit. Nach diesem Grundsatz ließen sich die Jungen und Mädchen der Klasse 6b der Sekundarschule am Baumschulen ihre eigenhändig zubereiteten, gesunden Speisen so richtig schmecken. Ob es Obst- und Gemüseteller, Nudeln mit Spinat, verschiedene Porridge-Zusammenstellungen, Körnerbrote, herzhafte Waffeln oder ganz besonders der Erdbeer-Glaze-Smoothie waren.