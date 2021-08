Lesespaß mit Genthiner Lektüre

Der Urlaub ist da. Zeit, für unbegrenzte Lesestunden. Genthiner Autoren haben in den vergangenen Monaten einige neue Literatur veröffentlicht.

Genthin - Wer sich für die Urlaubstage mit Genthiner Lektüre versorgen möchte, hat in diesem Sommer eine gute Auswahl an aktuellem Lesestoff aus der Region.

Heimatgeschichte

In den vergangenen Jahren hat sich Berndt Franke zu fast so etwas wie einem Genthiner Ortschronisten entwickelt. Akribisch trägt er Daten und Fakten zur Genthiner Geschichte zusammen und verarbeitet diese zu umfangreichen Nachschlagewerken. „Heimatgeschichte“, heißt sein neuestes Werk. Das Buch zeigt die Geschichte von Bauwerken und Einrichtungen der Stadt Genthin, die aber auch für die Region bedeutsam sind.

Franke beschäftigt sich darin mit der Entwicklung des Pieschelschen Herrenhaus in Altenplathow oder den Apotheken und Schulen in Genthin. Daneben ist auch eine Broschüre zur Genthiner Stadtgeschichte erhältlich, seine Abhandlung über die Entwicklung der Infrastruktur Genthins „Alle Wege führen nach Genthin“.

Sein Erstling „Zuckerbude“ kann in der Stadt- und Kreisbibliothek als digitale Ausgabe erworben werden.

Berndt Franke: „Heimatgeschichte“ und „Alle Wege führen nach Genthin“sind in der Stadt- und Kreisbibliothek, bei Lotto am NP, Lotto am Markt und beim Buchautor erhältlich.

Wimmelbuch

Dieter Kießwetter war einst Lehrer im Bismarck-Gymnasium. Bekannt ist er in der Region aber auch als Autor. Aktuell hat er Genthin ein Bilderbuch für Kinder und Erwachsene gewidmet. Passenderweise trägt es den Titel „Mein Genthiner Wimmelbuch“. Der Autor hat es zum städtischen Jubiläumsjahr 2021 herausgebracht.

Als Deutschlehrer textet er stilsicher unterhaltsame Reime und bebildert als ehemaliger Lehrer für Kunsterziehung das Wimmelbuch mit eigenen Zeichnungen. Stationen sind dabei das Bootshaus, das Thomas-Morus-Haus, die Brandenburger Straße, das Rathaus, der Marktplatz, der Volkspark und die Friedensstraße. Humorvoll hält Kießwetter in Reimen den Genthinern den Spiegel vors Gesicht.

Dieter Kießwetter: „Mein Genthiner Wimmelbuch“. Das Buch ist in der Stadt- und Kreisbibliothek erhältlich.

Eisenbahnunglück

In diesem Jahr wird der aus Genthin stammende Schriftsteller Gert Loschütz 75 Jahre alt. Kurz vor seinem Ehrentag hat er ein vor 20 Jahren entstandenes Hörspiel zu einem lesenswerten Roman gewandelt.

Das Buch „Besichtigung eines Unglücks“ beschäftigt sich mit einer der dunkelsten Stunden der Stadtgeschichte. Am 22. Dezember 1939 um 0.53 Uhr fuhr nahe des Genthiner Bahnhofs der D 180 von Berlin mit ungebremster Geschwindigkeit auf den haltenden D 10, sein Ziel war Köln, auf.

Mehr als 180 Menschen verloren bei der Katastrophe ihr Leben. Loschütz erzählt vor diesem Hintergrund die Geschichte von Carla, die in einem der Unglückszüge sitzt und schwer verletzt überlebt. Verlobt ist sie mit Richard, einem Juden aus Neuss, aber nicht er ist ihr Begleiter, sondern der Italiener Giuseppe Buonomo, der durch den Aufprall ums Leben kommt. Das Ladenmädchen Lisa vom Kaufhaus Magnus erhält den Auftrag, der Verletzten, die bei dem Unglück alles verloren hat, Kleidung zu bringen.

Aber da gibt Carla sich bereits als Frau Buonomo aus. Was versucht sie zu verbergen?

Loschütz übernimmt wahre Genthiner Umstände und verwebt diese mit erfundenen Lebensgeschichten. Das Unglück ist wie im Roman geschildert abgelaufen, auch das Kaufhaus Magnus hat es gegeben, viele weitere Details werden insbesondere Ältere wiedererkennen. Die Hauptfiguren sind fiktiv, wenngleich viele Fakten, Plätze, Sichtweisen, die im Roman vorkommen, unmittelbar mit Loschütz zu tun haben.

Gert Loschütz: „Besichtigung eines Unglücks“ ist beim Verlag „Schöffling & Co“ erschienen. Der Roman ist im Buchhandel erhältlich.

Gärtnerei

Was wäre ein Sommer ohne neue Abenteuer der Berliner Seniorin Renate Bergmann? Richtig, nur halb so lustig. Deshalb gibt es natürlich neue Geschichten.

„Fertig ist die Laube: Die Online-Omi gärtnert“, lautet der Titel des neuesten Bandes. Die muntere Seniorin Renate Bergmann geht in diesem Band unter die Laubenpieper und kümmert sich um den Garten.

Gärtnern statt Corona, Boden-pH-Wert statt R-Wert. Zwischen Hochbeet und Insektenhotel, Hollywoodschaukel und Komposthaufen plaudert Renate über das Leben und erzählt Geschichten überm Gartenzaun. Natürlich ist der Mikrokosmos aus dem Freundes- und Familienkreis der Berlinerin wieder mit dabei und sorgt für reichlich Turbulenzen.

Renate Bergmann ist zwar eine in Berlin angesiedelte 82-jährige Rentnerin, aber eigentlich eine Ur-Genthiner Pflanze. Denn irgendwann um das Jahr 2013 erfand sie ihr Autor Torsten Rohde, damals in Genthin wohnhaft, in einem Twitter-Account.

Seit 2014 gibt es auch regelmäßig neue Buchveröffentlichungen.

Torsten Rohde: „Fertig ist die Laube: Die Online-Omi gärtnert“ ist beim Ullstein-Taschenbuch-Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich.