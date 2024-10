Lichtblütenfestival Licht und Farbe in Jerichow unter Mühlenflügeln

Jerichow ist in diesem Jahr Teil des Lichtblütenfestivals. 20 Orte in der Altmark und darüber hinaus laden bis Anfang November zu außergewöhnlichen Programmen ein. In der Klosterstadt agieren am 19. Oktober die Naturgewalten.