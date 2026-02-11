Maroder Weg sorgt für Ärger Löchriger Nelkenweg in Genthin-Süd: Metallösen liegen frei
Beim Rundgang der Volksstimme mit Bürgermeisterin Dagmar Turian durch Genthin-Süd rückte auf Wunsch der Teilnehmer der Nelkenweg in den Fokus. Anwohner kritisieren den schlechten Zustand der Straße.
Genthin - Beim Rundgang der Volksstimme mit Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) durch Genthin-Süd, gab es auf Wunsch der Teilnehmer eine kleine Sondertour, die in den Nelkenweg führte. Dort ist die Straße auf kurios gefährliche Weise kaputt.