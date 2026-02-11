weather regen
Beim Rundgang der Volksstimme mit Bürgermeisterin Dagmar Turian durch Genthin-Süd rückte auf Wunsch der Teilnehmer der Nelkenweg in den Fokus. Anwohner kritisieren den schlechten Zustand der Straße.

Von Mike Fleske 11.02.2026, 13:32
Beim Stadtrundgang mit der Volksstimme und Bürgermeisterin Dagmar Turian waren auch einige Anwohner dabei.
Foto: Thomas Pusch

Genthin - Beim Rundgang der Volksstimme mit Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) durch Genthin-Süd, gab es auf Wunsch der Teilnehmer eine kleine Sondertour, die in den Nelkenweg führte. Dort ist die Straße auf kurios gefährliche Weise kaputt.