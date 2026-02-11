Beim Rundgang der Volksstimme mit Bürgermeisterin Dagmar Turian durch Genthin-Süd rückte auf Wunsch der Teilnehmer der Nelkenweg in den Fokus. Anwohner kritisieren den schlechten Zustand der Straße.

Beim Stadtrundgang mit der Volksstimme und Bürgermeisterin Dagmar Turian waren auch einige Anwohner dabei.

Genthin - Beim Rundgang der Volksstimme mit Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) durch Genthin-Süd, gab es auf Wunsch der Teilnehmer eine kleine Sondertour, die in den Nelkenweg führte. Dort ist die Straße auf kurios gefährliche Weise kaputt.