Der Genthiner Heimatautor Berndt Franke legt ein neues Buch vor. Der neue Band zur Heimatgeschichte zeigt verschiedene Entwicklungen der Stadt. Unterstützt von Volksstimme-Lesern

Genthin - Wenn sich im kommenden Jahr die Veröffentlichung seines Buches „Zuckerbude“ zum zehnten Mal jährt, blickt Berndt Franke auf eine Dekade intensiver Geschichtsarbeit zurück. Für den Genthiner Autor war das erste Werk der Beginn einer Leidenschaft, die ihn seither nicht mehr losgelassen hat: das Sammeln, Bewahren und Erzählen der Stadtgeschichte. Nach mehreren Bänden mit historischen Themen legt Franke nun den zweiten Teil seiner „Heimatgeschichte“ vor – ein Buch, das einmal mehr seine gründliche Recherche zeigt.