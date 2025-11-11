Seit Jahren verfällt das einst prächtige Gebäude in der Friedenstraße 2 in Genthin-Süd. Trotz neuem Eigentümer bleibt der Gehweg davor gesperrt. Zum Ärger der Anwohner.

Genthin - Das Haus in der Friedenstraße 2 in Genthin-Süd erzählt Geschichte – und Stillstand zugleich. Seit Jahren steht das historische Gebäude leer, und wer heute daran vorbeikommt, sieht verblasste Fassade, verschlossene Fenster und eine Absperrung, die längst zum gewohnten Straßenbild geworden ist.

Anfang 2024 wechselte der Eigentümer, doch Hoffnung auf Veränderung erfüllte sich nicht. Der Gehweg bleibt gesperrt, weil die Bausubstanz weiterhin als unsicher gilt.

Anwohner des Genthiner Gebäudes sind verärgert

Für die Anwohner ist das ein nicht hinnehmbarer Zustand. Besonders mobilitätseingeschränkte Menschen klagen über gefährliche Umwege. Rollstuhlfahrer müssen auf ihrem Weg zum Fußgängertunnel mehrfach die Straßenseite wechseln oder ein Stück auf der Fahrbahn fahren – eine Zumutung, wie viele meinen.

Inzwischen haben sich mehrere Lokalpolitiker des Themas angenommen. Lutz Nitz (Grüne), Mitglied im Bauausschuss und im Stadtrat, will regelmäßig nach dem Stand der Dinge fragen. Auch Alexander Otto (CDU), Vorsitzender des Kreisbauausschusses, kündigt an, den Verfall des Hauses weiter auf Kreisebene anzusprechen. Bereits Landtagsabgeordneter Thomas Staudt (CDU) hatte sich um Lösungen bemüht, doch häufige Eigentümerwechsel und gescheiterte Versteigerungen erschwerten den Fortschritt.

Die Genthiner Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) betont, dass die Zuständigkeit beim Landkreis liege. Die Stadt könne die Sicherheit des Gehwegs lediglich gewährleisten, nicht aber den Eigentümer zu Sanierungen zwingen. Der Landkreis Jerichower Land teilte zuletzt mit, dass die Standsicherheit des Gebäudes derzeit nicht akut gefährdet sei. Dennoch müsse der Eigentümer Sicherungsmaßnahmen umsetzen: Fenster schließen, Fassadenteile sichern und den Wildwuchs entfernen.

Genthiner hoffen erhalt des historischen Hauses

Erst wenn die Mängel beseitigt sind, kann die Absperrung aufgehoben werden. Sollte der Eigentümer weiter untätig bleiben, drohen neue Schritte des Bauordnungsamtes – bis hin zu einer sogenannten Ersatzvornahme, also einem Abriss auf Kosten des Eigentümers.

Noch aber hoffen viele in Genthin, dass es dazu nicht kommt. Denn das alte Haus, so marode es auch ist, gehört zur Geschichte der Stadt – ein Lost Place, der viele Erinnerungen trägt und vielleicht doch eines Tages neuen Glanz erhält.