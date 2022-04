KZ Außenlager Genthin-Wald Luftaufnahme von 1945 ist Startpunkt für Film-Doku des KZ Außenlagers in Genthin

In 20 Minuten nähert sich der in Genthin aufgewachsene Filmemacher Matthias Paeper dem Leiden der Frauen in den Silva-Werken in Genthin-Wald zur Zeit des Zweiten Weltkrieges an. Verknüpft werden die Bilder des KZ Außenlagers von Ravensbrück in Genthin-Wald mit deutschlandweiten Entwicklungen in der NS-Zeit.