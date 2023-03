Der Malerin und Lyrikerin Luise Winkelmann (1922-bis 2018) aus Jerichow ist eine kleine Schau in der Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek gewidmet.

Erinnerung an eine Jerichower Sympathieträgerin

Genthin/Jerichow - Es sei ihm ein besonderes Bedürfnis, die Erinnerung an das Wirken Luise Winkelmanns in der Öffentlichkeit wach zu halten, sagte Klaus-Joachim Kuhs eingangs der Vernissage am Mittwochnachmittag. Er sah sich dabei einem Publikum gegenüber, dem die Jerichowerin zu Lebzeiten sehr nahe stand, darunter auch viele treue Besucher ihrer Ausstellungen und Lesungen.