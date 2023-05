Landmaschinen aller Art prägen das Jerichower Land. LVA liefert die, vor allem vom US-amerikanischen Weltmarktführer John Deere. Nun wird am Standort Schopsdorf eine neue Halle eingeweiht.

LVA Altenweddingen weiht in Schopsdorf bei Genthin neue Halle ein

LVA-Standortleiter Tino Neumann auf einem John-Deere-Mähdrescher, Baureihe XS, der neuesten Generation. Er steht in der neuen Halle, die am kommenden Donnerstag offiziell eingeweiht wird.

Genthin - Der Landmaschinenvertrieb Altenweddingen (LVA) weiht in dieser Woche eine neue Halle am Standort in Schopsdorf ein.