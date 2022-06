Klassik Magdeburger Rossini-Quartett spielt bei Auftakt der Zerbener Schlosskonzerte

Der Förderverein Elbe-Parey präsentiert zum Auftakt der Schlosskonzertreihe in der evangelischen Kirche Güsen eine musikalische Andacht. Die aktuellen Regeln in der Corona-Pandemie lassen eine Veranstaltung im kleinen Schloss in Zerben noch nicht zu. Zu Gast sind drei Musiker des Magdeburger Rossini-Quartetts.