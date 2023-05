Traditionelles Baumaufstellen in Parey, Zerben und Güsen Maifeste in Elbe-Parey locken viele Besucher an

Traditionell wurden am Vorabend des 1. Mai und am Maifeiertag in einigen Ortschaften der Gemeinde Elbe-Parey die Maibäume aufgestellt. Die Volksstimme war in Parey, in Zerben und in Güsen bei den Maifesten dabei.