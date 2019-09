Es gibt eine weitere Hoheit im Jerichower Land. Zu Weinkönigin, Kartoffelkönigin und Co. gesellt sich die Tierparkkönigin von Zabakuck.

Zabakuck l Mit dem Titel Tierparkkönigin Alpa die I. darf sich Sieglinde Göbel ein Jahr schmücken. Gewählt wurde sie von einer Jury bestehend aus Mitgliedern des Förderkreises des Tierparks Zabakuck. Musikalisch stimmten das Schalmeienorchester aus Parey auf die Veranstaltung ein.

Zabakuck wurde beim Tierparkfest für ein paar Stunden zur Kinderrepublik. Auf den Spielplätzen, beim Schießen mit Pfeil und Bogen oder an den Tiergehegen: Wohin man sah - Familien mit Kindern. Die kamen aus der gesamten Region, von Rathenow, Brandenburg, Genthin oder Jerichow.

Mit Pfeil und Bogen Süßes ergattert

Der kleine Emilio aus Zerben wurde vom Redekiner Bögling Rene Lefanczik angeleitet und schoss mit Pfeil und Bogen nach einer Gummibär-Tüte. „Getroffen“, - freute sich Emilio und nahm das süße Geschenk in Empfang. Schlange stehen mussten die Kleinen am Schminktisch, eingerichtet vom Jugendclub Jerichow. Viktoria Gronka aus Mangelsdorf zeichnete mit ruhiger Hand, scharfem Blick und reichlich Fantasie Nele, Mia und Merle, alle drei aus Brandenburg, verschiedene Versionen der Tiger-Lilly aufs Gesicht.

Bilder Viktoria Gronka (links) macht beim Kinderschminken aus Merle eine Tiger-Lilly. Foto: Thomas Skiba



Mohammad Nahla und Abdulsalam Nairabi, Inhaber des Spezialitäten-Standes. Hier konnte syrischer Kaffee verkostet werden. Foto: Thomas Skiba



Emilio aus Zerben beim Schießen mit Pfeil und Bogen, angeleitet vom Redekiner Bögling Rene Lefanczik. Foto: Thomas Skiba



Aus Wolle wird Handschuh

Ein Hingucker war das Spinnrad von Karin Hartmann. Hier spann die Handwerkerin Alpaka-Wolle vor den Augen der Zuschauer zu Garn: „Daraus stricke ich dann zum Beispiel Handschuhe.“ Um den Unterschied zwischen Schaf- und Alpaka-Wolle zu demonstrieren, ließ Hartmann die Zuschauer verschiedenen Woll-Arten fühlen. So war zu merken, dass die Alpaka-Fasern dünner seien, so ein Besucher. „Doch speichert die Alpaka-Wolle mehr Wärme – durch ihre innen hohle Faser“, so Hartmann. Insgesamt waren in diesem Jahr mehr Stände auf dem Gelände vertreten. Ein Stand bot verschiedene Bastelarbeiten mit Sonnen- und Sommerblumen im Gartenstil an. Die Elbe-Havel-Werkstätten zeigten ihre breite Produktpalette – vom holzgeschnitzten Mond, über selbst kreierte Seife bis hin zu großen und kleinen Dekorationen für Haus und Garten.

Kaffee mit einer Prise Kardamom

Am Stand mit syrischen Produkten genossen viele Besucher erstmal einen typisch nahöstlichen Kaffee. Abdulsalam Nairabi, Inhaber des Spezialitäten-Standes, erklärt: „Der Kaffee wird mit einer Prise Kardamom gebrüht.“ Das solle auch den Magen beruhigen und gebe dem schwarzen Getränk eine pfiffige Note, so der Geschäftsmann. Tierparkleiterin Juliane Reimann möchte das Angebot in Programm und Ständen noch erweitern, wie sie betont, „jedes Jahr ein bisschen mehr.“

Neben Bogenschießen, Rutschen und Clownerie gehörte auch das Büchsenwerfen zu den gern genutzten Attraktionen, auch bei den Kindern. Hier nahm sich Einheitsgemeindebürgermeister Harald Bothe der Aufgabe an und betreute persönlich den Büchsenwerfstand. Und in allem mittendrin die Schnuller-Fee in ihrem babyblauen Kleid.

Bunter Blickfang im Tierpark

Die Genthinerin Elvira Dietert bietet kleinen Kindern nun die Möglichkeit, ihren Schnuller abzugeben. Anfänglich eine kleine unscheinbare Silberweide, stellt sich der im vergangenen Jahr gepflanzte Schnullerbaum mittlerweile als bunter Lichtpunkt im Zabakucker Tierpark dar. Hier dürfen die Kleinen zusammen mit der Fee ihr „Baby“-Utensil an den Baum hängen und bekommen dann eine Urkunde ausgehändigt.

Tierpark-Königin Sieglinde Göbel freut sich, dass der Baum nach und nach mit roten, blauen und grünen Nuckeln behangen wird. Das zeige, „dass das Ritual sich herumspricht und angenommen wird.“