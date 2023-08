Jerichow - Der Malwettbewerb des Förder- und Heimatvereins Jerichow geht auf die Zielgeraden: Der Einsendeschluss ist vorüber, alle Bilder werden nun gesammelt und die Aktion ausgewertet. Auch einen Termin für die Bekanntgabe der Gewinner ist festgelegt.

Ordentlichen Rückenwind für den Malwettbewerb gab es Sonnabend noch einmal auf dem Dorffest in Redekin. Die Jerichowerin Christel Woitzick, Hobby-Malerin und mit ihren Arbeiten in Redekin vertreten, rührte für den Wettbewerb tüchtig die Werbetrommel.

Bilder entstehen beim Sommerfest

Den kleinen Besuchern des Sommerfestes bot sie an ihrem Stand Gelegenheit, vor Ort zu Buntstiften zu greifen, um ein „Klosterbild“ zu zeichnen. Dazu zählte auch die zehnjährige Merle aus dem brandenburgischen Ketzin, die mit ihren Großeltern das Redekiner Fest besuchte.

Vorausschauend hatte Christel Woitzick verschiedene großformatige Aufnahmen vom Kloster als Vorlage ausgelegt, so dass es den kleinen Zeichnern nicht an Vorstellungskraft mangelte. Christel Woitzick konnte so zehn Kinder für die Teilnahme am Malwettbewerb begeistern.

Alle bekommen einen Preis

Alle Wettbewerbsarbeiten werden zu einer kleinen Ausstellung in der Holländerwindmühle zusammengetragen. Bei einem Rundgang durch die Ausstellung können die Arbeiten durch die Besucher nach einem vorgegebenen Punktesystem bewertet werden. Im Anschluss daran werden die Arbeiten prämiert. Ermittelt werden die Sieger der Plätze 1 bis 3, am Sonntag, 20. August um 14 Uhr in der Holländer-Windmühle in Jerichow*. Aber jede Teilnahme wird mit einem kleinen Präsent gewürdigt.

Der Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow Kinder lobt zum zweiten Mal einen Malwettbewerb aus. 2022 stand die Holländerwindmühle als Motiv im Mittelpunkt. Seinerzeit wurden 40 Arbeiten eingereicht. Arbeiten steuerten nicht nur Jerichower Kinder bei.

* Wir haben das Datum der Preisvergabe nachträglich korrigiert.