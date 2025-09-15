Nach einer Terminverwechslung, sorgt der Männerchor Genthin für Klarheit: Das Jubiläum zum 165-jährigen Bestehen wird intern am 3. Oktober gefeiert – das Konzert in der Trinitatiskirche ist unabhängig davon - und öffentlich.

Männerchor Genthin stellt klar: Jubiläumskonzert findet nicht am 27. September statt

Traditionell singen Genthiner Frauen- und Männerchor zum Tag der Deutschen Einheit in der Trinitatis-Kirche.

Genthin - In der Berichterstattung der Volksstimme wurde zuletzt fälschlich angekündigt, dass der Handwerker-Männerchor Genthin sein 165-jähriges Bestehen am 27. September feiere. Tatsächlich handelt es sich bei dem Konzert in der Trinitatiskirche Genthin an diesem Abend nicht um das Jubiläum, sondern um ein bereits lange geplantes Gemeinschaftskonzert mit dem Frauenchor.

Die Verwechslung entstand im Zusammenhang mit der musikalischen Großveranstaltung mit dem Chor „Porta Westfalica“, der am 2. Oktober in Genthin auftritt und mit dem Konzerttermin der Genthiner Chöre kollidiert. Um Überschneidungen zu vermeiden, wurde das Konzert vorgezogen – das eigentliche Jubiläum bleibt jedoch davon unberührt.

Genthiner Männerchor sucht Verstärkung

Gefeiert wird das 165-jährige Bestehen des Männerchors am 3. Oktober mit geladenen Gästen. Rüdiger Klein, Vorsitzender des Vereins, betont: „Wir möchten Missverständnisse ausräumen und freuen uns, wenn möglichst viele Gäste beim Konzert dabei sind.“

Der Chor zählt derzeit 14 aktive Sänger und sucht weiterhin Verstärkung – auch jüngere Männer sind willkommen. In den letzten fünf Jahren hat der Chor sein Repertoire modernisiert, um jüngeres Publikum anzusprechen. Geprobt wird mittwochs von 19 bis 21 Uhr in der Seniorenresidenz „Georg Stilke“. Weitere Infos gibt es auf der Vereinswebsite.