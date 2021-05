Marderschaden in der Kapelle Belicke

In der historischen Kapelle Belicke hat ein Marder Löcher in Decke und Bleiglasfenster gefressen. Der Förderverein hofft auf eine baldige Sanierung des Innenraums.

Kade - Thomas Skiba

In zwei Jahren feiert die Kapelle im Kader Ortsteil Belicke ihren hundertzehnten Geburtstag. Im November 1913 wurde sie eingeweiht. Ob bis dahin noch der Innenraum saniert werden kann? Die Eigenanteile zum Erhalt von Fördermitteln seien vonseiten des Fördervereins Kader Kirchen und der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands vorhanden, sagt Siegfried Koch, Vorsitzender des Fördervereins Kader Kirchen. „2010 wäre es fast so weit gewesen, doch dann waren nicht genug Gelder im Fördertopf und wir mussten auf die Sanierung verzichten“, so Koch weiter.

Dabei hätte es die kleine Kirche es verdient, herausgeputzt zu werden. Zählt sie doch wie ihre größere Schwester, die Kader Kirche, zu den sakralen Schmuckstücken in der Region und hat eine ganz eigene Geschichte.

Besuchergruppen und Touristen seien hier regelmäßig zu Gast, betont der Vereinschef und lassen die Atmosphäre dieser baulich unveränderten Kirche auf sich wirken. Dem Verein war es immerhin vor ein paar Jahren kurzfristig gelungen, Fördermittel für die Fassadensanierung zu bekommen. Zuvor war auch das Dach neu eingedeckt worden.

Kapelle wird nicht vergessen

Dann stand erstmal die weitere Sanierung des Innenraums der Kader Kirche und später deren Orgel im Mittelpunkt. Aber die Kapelle in Belicke wird nicht vergessen, sagt auch Heinz Beyer, ehemaliger Ortsbürgermeister und Mitglied des Fördervereins. Zusammen mit Siegfried Koch kümmere er sich immer wieder um Verschönerungen oder anfallende Reparaturen rund um die Belicker Kapelle.

Erst vor kurzem drang ein Marder in das Gemäuer, fraß Löcher durch die Schilfputzdecke, warf das Kruzifix um und verdreckte den Innenraum. Zu guter Letzt wollte er entkommen, indem er ein Loch in eines der originalen Bleiglasfenster fraß. „Das mussten wir schnellstens in Ordnung bringen“, so Beyer.

Professionelle Hilfe notwendig

Mit eigenen Kräften war das nicht zu bewerkstelligen, schließlich sollte der altehrwürdige Zustand wiederhergestellt werden. Also galt es, professionelle Hilfe zu besorgen und es fand sich eine Firma aus der Gegend, die sich auf Wiederherstellung von Kirchenfenstern spezialisiert hat. „Die Löcher in der Decke müssen jedoch bis zur Sanierung warten“, sind sich Beyer und Koch einig.

Die Belicker Kapelle wurde auf Veranlassung von Emilie Lehmann errichtet, die damit ihren Ehemann Rudolph Lehmann, der 1911 verstarb, ehren wollte. Die Kapelle befindet sich noch im ursprünglichen Zustand von 1913, Decken- und Wandmalereien sind gut erhalten, der Raum ist beheizbar und in ihr steht ein Harmonium aus dem 19. Jahrhundert.