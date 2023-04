„Marktplatz, Kinder, Kultur und Regio-Partner“ in Genthin lädt ein

An solche Projekte wird bei der "Marktplatz"-Veranstaltung gedacht: die Firma Solvay und die Diesterweg-Grundschule bauten gemeinsam Insektenhotels für den Volkspark.

Genthin - Die 13. Anmeldung habe sie gerade in die Teilnehmerliste eingetragen, sagt Martina Conradi von der Genthiner Stadtverwaltung auf Volksstimme-Anfrage. Es geht um die Veranstaltung „Marktplatz, Kinder, Kultur und Regio-Partner 2023“, die am 9. Mai von 14.30 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte „Lindenhof“ stattfindet.