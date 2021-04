Marven Jürgens wechselt als Bufdi von der Schulbank ins Kloster Jerichow

Jerichow (tsk)

„Es hat einfach alles gepasst“, sagt Marven Jürgens zur Arbeit in der Klosteranlage Jerichow. Seit Juli vergangenen Jahres absolviert der 19-Jährige ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Stiftung Kloster Jerichow. Es ist für Marven Jürgens wie eine Ausbildung light, hier muss er überall zufassen, die Aufgaben sind vielfältig, der Arbeitsalltag ist kurzweilig. „Ich hätte nicht gedacht, dass der Bereich Kultur so umfassend ist“, gesteht Marven Jürgens, nachdem er sich bei der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt in Magdeburg über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten im Freiwilligendienst informiert hatte.

Er verkaufte bisher an der Rezeption Eintrittskarten für Veranstaltungen aller Art, kellnerte kurzzeitig in der stiftungseigenen Gaststätte „Klostermahl“, und es gab auch schon Schwielen an den Händen – beim Bau von Hochbeeten. Derzeit unterstützt er bei der Organisation des Museumsumbaus und, was ihm sehr entgegenkommt, betreut den Instagram-Auftritt der Stiftung. „Hier stelle ich aktuelle Bilder ein, damit die Leute, die gern ins Kloster möchten, aber derzeit nicht dürfen, auf dem Laufenden sind“, erklärt Marven Jürgens. Auch er hofft, dass das Kloster bald wieder für die Allgemeinheit zugänglich ist, um im pädagogischen Bereich die Möglichkeit zu haben, Führungen oder Schulprojekte zu begleiten und mit diesem Blickpunkt, Ideen für neue Angebote zu entwickeln.

Corona verhindert Erfahrungen im Besucherdienst

„Das hatte ich mir persönlich als Schwerpunkt gesetzt“, sagt der Abiturient und erklärt warum: „Ich werde nach dem Freiwilligendienst Soziale Arbeit studieren.“ Da wären das Organisieren und Betreuen von Vorhaben für Besuchergruppen und Schulklassen von Bedeutung für ihn. „Ich könnte dahingehend Erfahrungen sammeln.“ Jürgens selbst besuchte als Schüler bei einer Klassenfahrt die Klosteranlage. Schon vor Jahren stellte er sich vor, „wie es wäre, hier zu arbeiten“.

Als sich in ihm der Wunsch nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr immer mehr ausprägte, bedurfte es nur einer Bewerbung und einiger weniger Gespräche mit Verwaltungsleitung und Vorstand, dann stand sein Entschluss fest: Hier bleibe ich für die nächsten zwölf Monate. Wer später Soziale Arbeit oder etwas Pädagogisches lernen oder studieren wolle, so sagt er, müsse den Freiwilligendienst nicht unbedingt in einem Heim oder Kindergarten machen. „Wäre das Kloster nicht geschlossen, gäbe es auch hier viele Möglichkeiten.“

Hier weist der Vorstandsvorsitzende der Klosterstiftung Roland Maiwald darauf hin, dass bisher zahlreiche Schulklassen die Anlage und mit ihr das derzeitige Backsteinmuseum besucht hätten. Unter anderem seien Projekttage im Backsteinmuseum sehr gefragt „In den letzten Jahren besuchten konstant um die 1000 Kinder das Kloster“, so Maiwald weiter. Und ginge es nach ihm, können es ruhig mehr werden. Mit dem Umbau des Museums zur „Klosterschule“ in den kommenden Monaten schaffe das Klosterteam die Möglichkeiten dazu, und Maiwald sieht es als Beitrag zu Kinder- und Jugendförderung in der Region.

Marven Jürgens begleitet Museumsumbau fotografisch

Den Umbau wird Marven Jürgens fotografisch begleiten, „zu mindestens, solange ich noch hier bin“. Trotz des Wegfalls von für ihn wichtigen Tätigkeitsfeldern sieht der Schönhauser einen großen Vorteil in dem Freiwilligendienst: „Ich gewinne jede Menge Lebenserfahrung.“ Viele Jugendliche hätten nach der Schulzeit noch keinen Plan und wüssten nicht, was sie tun sollen, sagt er, da biete sich der Freiwilligendienst an, um über den Tellerrand zu gucken. Der junge Mann, der in seiner Freizeit aktiv Fußball spielt, ist derzeit einer von rund 1800 Jugendlichen in Sachsen-Anhalt, die sich für einen Freiwilligendienst entschieden haben. Insgesamt 75 Einsatzstellen gibt es für Interessierte zwischen 16 und 27 Jahren. „Mich haben schon viele aus meiner alten Klasse nach meinen Erfahrungen gefragt, und ich kann solch ein Jahr nur empfehlen – es ist auf alle Fälle ein persönlicher Gewinn.“