McDonalds, Burger King und Subway: Fast-Food-Ketten auch in Genthin?

Was planen die Fast-Food Ketten derzeit für die Region Genthin?

Genthin - In anderen Orten gehören sie zum Stadtbild dazu, in Genthin nicht: McDonalds, Burger King, Kentucky Fried Chicken und Subway. Warum ist das so? Das wollten Leser wissen. Die Volksstimme hat bei den Unternehmen nachgefragt.