Wofür die Notrufnummer 112 da ist Medizinischer Notfall in Genthiner Ärztehaus: auch die Ärzte hätten„nur“ den Notarzt gerufen

Der Genthiner Jörg Zinnow wird Zeuge eines medizinischen Notfalls. Was er dabei erlebt, lässt ihn die Volksstimme-Redaktion anrufen. Aber letztlich haben alle Beteiligten korrekt gehandelt und so der Betroffenen am besten geholfen.