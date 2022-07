Corona Medizinisches Personal für Testzentrum in Parey gesucht

In Zusammenarbeit mit dem Corona-Testzentrum Irxleben hat seit kurzem ein Testzentrum in Parey seine Arbeit aufgenommen. Es soll voraussichtlich bis zum 31. März 2022 geöffnet haben. Was jedoch fehlt sind Fachkräfte aus dem Medizin- und Pflegebereich.