Land fördert neues Feuerwehrfahrzeug für die Beseitigung von Giftstoffen nach Unfällen mit Gefahrguttransporten und Unglücken in Chemiebetrieben.

Mehr Sicherheit in der Region Genthin nach Chemieunfällen

In Genthin wird der Gefahrgut-Gerätewagen modernisiert. Mithilfe von Landesmitteln kann der Landkreis ein neues Fahrzeug beschaffen.

Genthin - 92 Feuerwehrfahrzeuge werden in den Jahren 2024 und 2025 in Sachsen-Anhalt ausgeliefert. Das Land fördert den Kauf dieser modernen Fahrzeuge mit rund 21 Millionen Euro. Eines davon wird in Genthin stationiert. Im Jerichower Land profitiert der Feuerwehr-Fachdienst ABC und erhält einen Gerätewagen-Gefahrgut.