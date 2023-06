So schnell wie beim vorherigen Stromausfall Mitte Mai hatten viele Genthiner diesmal nicht wieder Saft: erst am Freitagmorgen waren alle wieder mit Strom versorgt.

In Teilen Genthins gab es am Donnerstagabend, zum Teil bis zum Freitagmorgen, keinen Strom.

Genthin - Begonnen habe der Stromausfall in Genthin am Donnerstagabend, so Corinna Hinkel, Pressesprecherin des Netzbetreibers Avacon auf Volksstimme-Nachfrage, in Tucheim. Gegen 19 Uhr sei dort am Mittwochabend der Strom ausgefallen. Bereits nach zehn Minuten seien die ersten Kunden dort wieder versorgt gewesen, der größte Teil um 22 Uhr und die letzten Kunden gegen 22.30 Uhr. Ursache sei ein Kabelfehler zwischen Fiener Straße und Ziesaer Straße gewesen.