Arbeiten dauern bis 2027 Milow bleibt Großbaustelle: Umleitung führt über Kleinwusterwitz

Eine gute und eine schlechte Nachricht gibt es für Verkehrsteilnehmer, die wegen der Bauarbeiten in Milow (Brandenburg) die Umleitung in Richtung Premnitz über Kleinwusterwitz und Vieritz in Kauf nehmen müssen.