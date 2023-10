Besuch in Schlagenthin

Friedrich Kramer wird in der nächsten Woche Schlagenthin besuchen. Nach einer Abendandacht gibt es eine Gesprächsrunde mit ihm.

Schlagenthin - Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, wird am Dienstag, 17. Oktober, Schlagenthin einen Besuch abstatten.