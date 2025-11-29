In Derben sorgten plötzlich Sirenen-Alarm und Blaulicht für Aufregung, doch der Einsatz hatte einen ganz besonderen Grund: Die langjährige Kita-Leiterin Manuela Deicke ist mit einer Überraschung in den ansteheden Ruhestand verabschiedet worden.

Mit Blaulicht und Feuerwehr zur Kita: Für wen die Sirenen in Derben wirklich läuteten

„Eine Frau voller Talente geht geruhsam nun in Rente“ heißt es bei der Überraschung zum anstehenden Ruhestand für Manuela Deicke, Leiterin der Kita in Derben.

Derben. - In Rekordgeschwindigkeit sind die Feuerwehrleute angerückt und am Einsatzort gewesen, als am Mittwochmorgen die Sirenen in Derben ertönt sind. Unweit des Gerätehauses hat sich Rauch in den Räumlichkeiten der Kita „Elbschlümpfe“ entwickelt.