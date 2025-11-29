weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. 44 Jahre als Erzieherin: Mit Blaulicht und Feuerwehr zur Kita: Für wen die Sirenen in Derben wirklich läuteten

In Derben sorgten plötzlich Sirenen-Alarm und Blaulicht für Aufregung, doch der Einsatz hatte einen ganz besonderen Grund: Die langjährige Kita-Leiterin Manuela Deicke ist mit einer Überraschung in den ansteheden Ruhestand verabschiedet worden.

Von Louis Hantelmann 29.11.2025, 07:04
„Eine Frau voller Talente geht geruhsam nun in Rente“ heißt es bei der Überraschung zum anstehenden Ruhestand für Manuela Deicke, Leiterin der Kita in Derben. Foto: Louis Hantelmann

Derben. - In Rekordgeschwindigkeit sind die Feuerwehrleute angerückt und am Einsatzort gewesen, als am Mittwochmorgen die Sirenen in Derben ertönt sind. Unweit des Gerätehauses hat sich Rauch in den Räumlichkeiten der Kita „Elbschlümpfe“ entwickelt.