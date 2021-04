Mit dem Drahtesel und einem Picknick im Gepäck lässt sich die Brandenburger Weite ganz naturnah erfahren.

Ziesar/Bad Belzig (npr)

Es ist eine Tour, die für Brandenburger Verhältnisse einige Höhenmeter mit sich bringt, sich aber auch für Familien als Tagesausflug anbietet und im Lockdown für sportliche Abwechslung sorgt. Denn, Pausen machen und der Natur zuhören ist unterwegs dringend erwünscht. Zu entdecken gibt es auch etwas für Fans historischer Gebäude und Liebhaber der Brandenburger Weite.

Tourstart an der Burg Ziesar

Zwischen den Rollgeräuschen auf der Autobahn 2 und zwitschernder Natur liegen zwischen der Burg Ziesar und dem Naturpark Hoher Fläming, der gleich dahinter beginnt, nur einige Radkilometer. Auf insgesamt 35 Kilometern führt die Route zwischen der Bischofsresidenz Burg Ziesar, unweit der Grenze zum Jerichower Land, bis in den Hohen Fläming. Der überwiegende Teil ist auf gut ausgebauten Radwegen befahrbar, führt durch kleine Waldstücke oder läuft straßenbegleitend.

Kirchen: Kleinod im Dorf

Ist der Rundgang um die Burg Ziesar erledigt und die Drahtesel-Crew gestärkt, kann es losgehen. Ab in Richtung Buckautal. Dabei ist ein kurzer Halt in Köpernitz lohnenswert. Steht doch hier die neoromanische Dorfkirche aus Granitstein, als Kleinod in der Dorfmitte. An der einstigen Bahntrasse führt zudem seit 2011 der Fahrradweg in Richtung Görzke entlang.

Zurück auf die ursprüngliche Strecke erreicht man nach weiteren sechs Kilometern und mit einer gemütlichen Fahrzeit von 30 Minuten das Dorf Buckau. Hier gibt es gleich mehrere Baudenkmäler zu bestaunen. Imposant, weil aus dem Mittelalter stammend, ist die romanische Kirche aus dem 13. Jahrhundert. In den kleineren Orten Brandenburgs oft Dreh- und Angelpunkt des Gemeinschafts- und Kulturlebens.

Töpferhandwerk in Görzke

Einen schlichten Backsteinbau mit neugotischen Zügen hat hingegen der nächste Stopp in Rottstock zu bieten. Ist der Ausflügler hier angekommen, ist Zeit für einen Snack, einen großen Schluck Wasser und innerliche Vorbereitung auf den nächsten Stopp: den Töpferort Görzke.

Hier hat das Handwerk seit nunmehr über 300 Jahren Tradition. Wurden einst nur die umliegenden Regionen mit Tongeschirr versorgt, wird dieses mittlerweile in die ganze Welt exportiert. Sechs Betriebe gibt es in dem knapp 1300-Seelen-Ort noch heute. Wer neugierig ist, sollte sich vorab nach Öffnungszeiten der Verkaufsstellen und nach Möglichkeiten zur Erkundung der Ateliers und Werkstätten erkundigen.

Picknick mit Ausblick

So, jetzt geht es aufwärts. Und das meint nicht nur die Höhenmeter, sondern auch den Ausblick auf den Höhenzug des Flämings, der bei gutem Wetter weithin sichtbar zum Weiterradeln animiert. Jetzt beginnt ein abwechslungsreicher Ritt über kurvige und hügelige Wege, die sich durch den Naturpark schlängeln. Vorbei am Görzker Ortsteil Börnecke, bis nach gut einer Stunde Fahrzeit, exklusive Pause zum Sightseeing, und 18 gefahrenen Kilometern Neuehütten erreicht wird.

Wer jetzt Lust auf mehr hat, kann auf Höhe der Ortsmitte den Flämingradweg in Richtung Schlamau anpeilen und so Bad Belzig mit einem Umweg über das Dorf Schmerwitz erreichen. Wer aber einen Blick aufs Wiesenburger Schloss und den idyllischen Schlosspark werfen möchte, radelt weiter entlang der Bundesstraße 107. Das vorbereitete Picknick lässt sich hier mit königlichem Blick in die Fläminger Natur verspeisen. Für die Tour von insgesamt 35 Kilometern sollten etwa drei Stunden reine Fahrzeit eingeplant werden. Der höchste Punkt der Tour liegt auf etwa 175 Höhenmetern. Dies ist ein Unterschied von 120 Metern zum Startpunkt an der Burg Ziesar. Der über

wiegende Teil der Tour führt auf 24 Kilometern auf asphaltierten Radwegen entlang. Andere Teile der Route sind Kreis- und Nebenstraßen sowie ein zwei Kilometer langes Stück Bundesstraße.

Die letzte Etappe erfordert etwas Strampel-Talent. Aufgrund einer aktuellen Großbaustelle auf der Bundesstraße 246, wo auch der ursprüngliche Radweg neu angeschlossen wird, lässt sich zwar Klein Glien problemlos erreichen und der Gutshof bestaunen, aber dann geht es weiter in Richtung Borne, ohne Fahrradweg, auf der Kreisstraße 6927. Hier sind die Höhen und Tiefen des Flämings im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar. Auch Borne hat ein kleines Prunkstück zu bieten. Hier steht eine Bockwindmühle aus dem Jahre 1803, die durch die Initiative eines Vereins umfassend saniert wurde.

Anschließend lockt der Weitblick auf die Kurstadt Bad Belzig. Auf dem letzten Stück, ungefähr sechs Kilometer lang, schließt Feld an Feld und Wäldchen an Wäldchen. Auf den Hügeln bläst der Wind, in den Tälern rollt es sich gemütlich. Neben den Waldabschnitten wohl die urigste Art, den Fläming radelnd zu erfahren. Jetzt ist das Ziel, die Burg Eisenhardt, ganz nah.

Pralinen zur Belohnung

Ankommen, Fahrrad abstellen und Ausblick genießen: Dafür bietet Bad Belzigs Burganlage mit 28 Meter hohem Bergfried beste Bedingungen. Und wer mag, kann sich in der Chocolaterie vor Ort mit Kaffee und der ein oder anderen Praline verwöhnen. Genug Kalorien wurden ja zwischenzeitlich abgeradelt. Auf die Räder, fertig, los geht's!