Hohenseeden - Zur traditionellen Flurbesichtigung hatte Patrick Wolter, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen, wieder die Mitglieder der „Lindenblüte“ Hohenseeden eingeladen.

Bei ungemütlichem, regnerischen Wetter waren rund 30 Mitglieder der Einladung zur einstündigen Kremserfahrt gefolgt. Gut gelaunt und mit Gesang ging es vom Schulplatz aus los. „Hab mein Wagen voll geladen“, ertönte es da aus dem Kremser-Inneren.

Gerste: Beste Ernte seit Jahren

Die Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen bewirtschaftet in diesem Jahr 200 Hektar Gerste, 250 Hektar Weizen, 350 Hektar Roggen, 600 Hektar Mais und 650 Hektar Grünland. Dazu kommen die Anbauflächen für den Spargel und die Heidelbeeren. Patrick Wolter: „Der frühe Mais steht gut. Das Futter ist gesichert.“ Bei der Gerste gibt es die beste Ernte seit Jahren: 50 Dezitonnen pro Hektar konnten hier schon geerntet werden. Auch beim Roggen sieht es mit 22 Dezitonnen pro Hektar gut aus. „Sehr zufrieden können wir auch mit dem Brotroggen sein“, so Patrick Wolter.

Auf den Grünlandflächen liegen verschiedene Maßnahmen, erklärte Patrick Wolter. Diese sind abhängig von der Art der Flächen, zum Beispiel Naturschutzflächen. Es werde aber stets darauf geachtet, dass ein Fünf-Meter-Abstand zu den Gräben gehalten wird. Die Biogasanlage in Gladau ist auf Anordnung des Landkreises geschlossen. Entsprechend den Verträgen kann der Mais der Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen aber eingelagert werden.

Mehr als zufrieden zeigte sich der Vorsitzende mit der Spargelsaison. Patrick Wolter: „Unser Konzept ist voll aufgegangen. Sehr gut war auch die Abnahme von Spargel in der Gastronomie.“ Als neue Tendenz zeigte sich, dass der Grünspargel besonders von der jüngeren Generation gut angenommen wird. Man werde an dem Konzept auch im kommenden Jahr festhalten.

Sensationell gut verläuft laut Patrick Wolter die diesjährige Heidelbeersaison. „Dabei waren wir anfangs skeptisch angesichts der Vollsperrung der B 1 zwischen Hohenseeden und Parchen und der damit verbundenen größeren Umleitung.“ Doch die Leute pflücken bei jedem Wetter und kommen dazu auch aus anderen Landkreisen. „Die Selbstpflücker haben bisher rund zehn Tonnen geerntet“, so Patrick Wolter.

Zurück in Hohenseeden stärkten sich alle gemeinsam bei Kaffee und Kuchen in der „Bauernscheune“. Der nächste Kaffeenachmittag des Begegnungsvereins „Lindenblüte“ findet am Donnerstag, 31. August, um 15 Uhr in der „Bauernscheune“ statt. Dann wird das Erntefest gefeiert.