Delikatesse aus dem Jerichower Land Mit dem Waschbär auf der Grünen Messe punkten

Die Kader Wildererhütte will am Montag auf der Grünen Woche am Stand des Jerichower Landes vor allem mit Grillwürsten überzeugen. Der Landkreis ist auf der Berliner Messe in Halle 23b präsent.